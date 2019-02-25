بيراميدز يعلن.. معسكر مغلق في الإسكندرية استعداداً للقاء الأهلي

مصراوي - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي بيراميدز خطته لمواجهة النادي الأهلي المفترض إقامتها الخميس المقبل في كأس مصر، وذلك رغم رفض القلعة الحمراء التعديل الذي أجراه الاتحاد المصري باستبدال اللقاء من بطولة الدوري إلى الكأس.

وعبر صفحته الرسمية على "تويتر" أعن بيراميدز توجهه إلى الإسكندرية الثلاثاء، استعداداً للدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء قبل موعد المباراة بـ24 ساعة.

ويخوض بيراميدز مراناً عصر الثلاثاء في القاهرة قبل أن يتجه إلى الإسكندرية مساءً للدخول في معسكره، ثم خوض التدريب الأخير مساء...