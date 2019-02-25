مشوار مؤمن.. حكاية 32 يومًا بدأت بمقاعد البدلاء في أحد وانتهت بدون نادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختتم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لفريق أحد، تجربته الاحترافية في السعودية، ليسجل واحدة من أقصر الرحلات للاعب كرة قدم، بعدما كان قد وقع على عقود الانتقال للفريق السعودي قبل 32 يومًا، والتي بدأت بالجلوس على مقاعد البدلاء وانتهت بجلوس اللاعب بدون نادي.

الخليج 365 يرصد في هذا التقرير مشوار اللاعب مع أحد السعودي خلال الـ 32 والمحطات التي مر بها، والذي انتهى بإعلان الاستغناء عنه.

يوم 23 يناير الماضي، أعلن أحد السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" نجاحه في التعاقد مع لاعب النادي الأهلي مُعاراً حتى نهاية الموسم الجاري، ليخوض منافسات الدور الثاني مع فريقه الجديد في المملكة العربية السعودية.

قرار مؤمن وقتها جاء بعدما قرر الجهاز الفني للأهلي عدم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية، ليخرج اللاعب بحثا عن فرصة للمشاركة وبعدها يعود مجددا للقلعة الحمراء عقب انتهاء فترة الإعارة، لكنه لم يكن يعلم أن الأمور ستسير بهذه الطريقة.

دخل مؤمن زكريا إلى نادي أحد والفريق يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد مرور 16 جولة هناك.

5 جولات خاضها فريق أحد في الدوري السعودي، ولم يشارك مؤمن زكريا في أي مباراة منها، جلس في 4 مباريات على مقاعد البدلاء ومباراة لم يتواجد في القائمة.

منذ تواجد مؤمن زكريا مع أحد، والفريق حقق الفوز في مباراتين فقد وخسر ثلاث مواجهات، أضاف الفريق بذلك لرصيده 6 نقاط، لكنه ظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

طريق مسدود

وصلت الأمور بين مؤمن زكريا وإدارة ناديه لطريق مسدود في ظل الاستبعاد الدائم من المباريات، أعقبه خروج سعود الحربي، رئيس النادي هناك، وأطلق تصريحات باستحالة بقاء اللاعب مع الفريق بسبب إصابته.

وكشف رئيس أحد عن معاناة مؤمن زكريا من مرض معين، رفض ذكر اسمه، ولذلك لن يتمكن من الاستمرار في الملعب لشكل طويل، الأمر الذي جعل بقاء اللاعب داخل النادي أمرًا مستحيلا.

رئيس الاتحاد يتحدث عن مرض مؤمن

الحربي خرج في تصريحات ذكر خلالها: "اللاعب لا يعاني من أي ضمور في العضلات، اللاعب يعاني من مرض معين لن نفصح عنه في الوقت الحالي حتى نتأكد من نتائج كل الفحوصات الطبية".

وتابع "اللاعب بحاجة لفترة علاج، وإن شاء الله الأمر لن يكون صعبا على اللاعب، ويستطيع بعد ذلك ممارسة الرياضة وكرة القدم بشكل طبيعي، لم نقل إنه لا يمكنه اللعب مجددا".

مؤمن يرد

ومن جانبه وفي أول رد فعل خرج مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على تويتر بتغريدة كتب فيها "اتقوا الله" أرفقها بمقطع فيديو له أثناء خوض تدريبات في صالة الجيم".

ساعات قبل الرحيل

بعد تصريحات رئيس النادي السعودي والتي أكد خلالها أن أي أمر سيتم سيكون بالتراضي بين جميع الأطراف، لافتا أنه سوف يصل لحل مع مؤمن زكريا، خرج وأكد أن عودة زكريا للملاعب ستكون بعد العلاج، ولجنة الاحتراف سمحت للنادي بالتعاقد مع لاعب بدلا منه إذا أردنا انهاء التعاقد معه، كل ذلك كان مؤشر واضح على اقتراب إعلان الاستغناء عن مؤمن زكريا.

مؤمن يغادر أحد

بعد 32 يومًا من التعاقد مع لاعب الأهلي على سبيل الإعارة، خرج سعود الحربي ليعلن أن ناديه قرر إنهاء التعاقد مع زكريا بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية في الفترة الحالية.

وقال الحربي عبر تصريحات إذاعية لـ " أون سبورت إف ام": "قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء العلاقة به تمامًا، ولكن هذا القرار بسبب عدم جاهزيته فنيًا وبدنيًا، ونبحث عن البديل المناسب حاليًا".

وتابع: "مؤمن لا يعاني من إصابات مرضية مزمنة أو عيوب طبية تمنعه عن ممارسة كرة القدم، وكل ما قيل عن وجود ضمور في عضلاته غير صحيح".

مؤمن زكريا بدون نادي

بعد إعلان قرار الاستغناء عن مؤمن زكريا، أصبح اللاعب بدون نادي، ليؤكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن زكريا المُعار من الأهلي إلى أحد السعودي لن يتمكن من اللعب في مصر مجدداً هذا الموسم، بعدما أعلن أحد فسخ التعاقد مع اللاعب، ليصبح اللاعب بلا نادي، خاصة وأنه أصبح خارج قائمة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

وأشار المصدر:" مؤمن لا يحق له اللعب في مصر حتى نهاية الموسم الحالي، الحل الوحيد بالنسبة للاعب أن يبحث عن دوري لم يتم غلق باب القيد فيه".

وأنهى المصدر:" لكي يتم طلب البطاقة الدولية من السعودية الخاصة باللاعب من خلال النظام الإليكتروني، يجب أن يتم ذلك من خلال بلد لم يتم غلق فيها باب الانتقالات".

وقبل 32 يوما خرج مؤمن زكريا على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي أًحد حتى نهاية الموسم، لتصبح هذه هي التجربة الثانية لمؤمن زكريا بعد أن خاض تجربته الأولى العام الماضي بألوان الأهلي السعودي.