فاز يوفنتوس بأقل مجهود 1-0 على بولونيا الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في حين ظلت تقنية حكم الفيديو المساعد تحت المجهر بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت في الدقيقة 101، في التعادل 3-3 بين فيورنتينا وضيفه إنتر

هل حان الوقت لإراحة رونالدو؟

بدا لاعبو يوفنتوس في حالة إرهاق، وربما كانت أذهانهم مشغولة بدوري أبطال أوروبا في الفوز 1-0 على بولونيا في الدوري الإيطالي، وكان أكثرهم ظهوراً بهذه الحالة كريستيانو رونالدو.

وسنحت للاعب البالغ من العمر (34 عاماً)، والذي شارك في 33 مباراة هذا الموسم، فرصة واحدة حقيقية في الوقت المحتسب بدل الضائع، وكانت من هجمة مرتدة في وقت كان يسعى فيه لاعبو بولونيا لإدراك التعادل.

وطبق المدرب ماسيمليانو أليغري سياسة التناوب بين اللاعبين، لكن رونالدو ظل يشارك بشكل شبه دائم، وشارك رونالدو أساسياً في 24 من إجمالي 25 مباراة في الدوري.

وغاب رونالدو عن مباراة واحدة فقط في دوري الأبطال بسبب الإيقاف.

وقالت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: “ربما تكون هذه أسوأ مباراة لرونالدو هذا الموسم، بدا منهكاً جسمانياً وذهنياً”.