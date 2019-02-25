القبض على أحد مشجعي شالكه بسبب أعمال عنف أمام السيتي

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، إلقاء القبض على مشجع لنادي شالكه الألماني في أعقاب شجار وقع خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مما اسفر عن إصابة أحد مشجعي الفريق الإنجليزي بإصابات خطيرة.

ووفقاً للشرطة فإن المشجع ينتمي إلى أحد روابط مشجعي شالكه، تم إلقاء القبض عليه.

وأسفرت المشاحنات عن تعرض أحد مشجعي مانشستر سيتي يبلغ من العمر 32 عاماً لإصابات خطيرة.

و ذكرت الشرطة في مدينة جيلسنكيرشن الألمانية أن شجاراً عنيفاً وقع بين المشجعين بأحد المتنزهات التابعة لملعب فيلتيس أرينا، فور انتهاء المباراة بفوز الفريق الانجليزي 3-2 على نظيره الألماني.

كشفت الشرطة في بيان: “تعرض مشجع إنجليزي يبلغ من العمر 32 عاماً لضربة تسببت في سقوطه على الأرض خلال الشجار”.

وأضاف البيان: “يعاني المشجع الإنجليزي من إصابات دماغية حادة نتيجة تلك الضربة”.

وتابع: “بعد عمل الإسعافات الأولية في مكان الحادث تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي، حيث يرقد هناك في حالة حرجة”.

أوضحت الشرطة أنها كلفت لجنة للتحقيق في هذه الواقعة وطلبت من أي شاهد عيان أن يدلي بشهادته.

من جانبه، أعلن نادي مانشستر سيتي في بيان نشره في وقت سابق أنه على علم بالحادث، مشيراً إلى أن “موظفي النادي بقوا في ألمانيا لدعم أسرة أحد مشجعي الفريق المصاب، الذي يعاني من حالة حرجة في المستشفى”.

وأشار البيان: “يعمل النادي مع شرطة مانشستر الكبرى والشرطة الألمانية للتحقق من المزيد من المعلومات”.

وسجل مانشستر سيتي هدفين متأخرين عن طريق نجميه ليروي ساني ورحيم ستيرلينج ليقلب تأخره 1-2 أمام شالكه، إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل، رغم معاناته من النقص العددي بعد طرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني، ليقترب بشدة من الصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه.