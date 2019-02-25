مجدي طلبة : رحلت عن الزمالك بسبب الأهلي.. واحترفت بالصدفة

مجدي طلبة

كتب - عادل أبو الفضل:

كشف مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك الأسبق، سبب رحيله عن القلعة البيضاء في بداية مشواره الكروي.

وقال طلبة في تصريحات إذاعية " قرار رحيلي عن الزمالك جاء بعد مطالب عديدة من بعض المتواجدين بالنادي لعصام بهيج المدير الفني للفريق في ذلك الوقت لعدم

إشراكي بسبب ميولية الأهلاوية".

وأردف :"قضيت موسمين مع الزمالك لم أشارك فيهم إلا على فترات متباعدة، على الرغم من حب عصام بهيج لي".

وعن احترافه بنادي باوك اليوناني أشار "الصدفة هي كانت السبب الرئيسي في

احترافي باليونان".

وأوضح: " كنت مع الزمالك بمعسكر في يوغسلافيا، والنادي اليوناني كان يعسكر هناك أيضا، وكنا نشاهد تدريبات بعضنا البعض".

واستطرد :" الجهاز الفني لباوك شاهدني في التدريب مع الزمالك واعجبوا بي وطلبوا ضمي، ورحبت بذلك

واختتم : إبراهيم يوسف وأيمن يوسف ساندوني في ذلك الوقت، ومسؤولو نادي باوك اليوناني أنهوا إجراءات ضمي هناك بالكامل خلال المعسكر".