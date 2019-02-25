يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا ظهر الأربعاء بالمركز الأولمبي يعلن خلاله إنجازات الوزاره خلال الفترة الماضية والإعلان عن أبرز البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة
كما يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا باللجنة الأولمبية يبحث خلاله آخر المستجدات في طريق الاستعداد لدورة طوكيو 2020 والتنسيق من أجل وضع النقاط فوق الحروف حول اللاعبين واللاعبات المرشحين للتأهل إلى الأولمبياد فى مختلف اللعبات والتعرف على سبيل إعدادهم سواء من خلال المعسكرات الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى توفير سبل الرعاية والاهتمام لهم على جميع الأصعدة سواء الماديه أو الاجتماعية أو التنفسيه حتىيكون ذلك مؤشرا واضحا لما يمكن تحقيقه فى أولمبياد طوكيو 2020
أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تسعى لتحقيق انجاز اولمبى جديد يفوق أولمبياد أثينا 2004من خلال الميداليات الاولمبيه الخمسه وذلك من خلاف التنسيق مع بين الوزاره واللجنه الأولمبية والاتحادات الرياضية
وقال أن الدعم المالى المخصص للأولمبياد تسير وفق خطة الإعداد من خلال دفعات فقد تم صرف الدفعه الأولى وجارى صرف الدفعه الثانيه خلال ايام
وقال انه يرفض التمثيل المشرف فى البطولات العالمية والاولمبية وهذا ما يحدث حاليا
واكد انه يحرص دائما على حل جميع المشاكل لأى بطل دولى واولمبى مثلما حدث مع محمد ايهاب لاعب رفع الاثقال مشيرا إلى أننا لن نتأخر فى مساندة الأبطال الذين يرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية والعالمية والاولمبيه
كانت هذه تفاصيل خبر صبحي:نسعى لتحقيق إنجاز أولمبى يفوق أثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.