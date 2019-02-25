صبحي:نسعى لتحقيق إنجاز أولمبى يفوق أثينا

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا ظهر الأربعاء بالمركز الأولمبي يعلن خلاله إنجازات الوزاره خلال الفترة الماضية والإعلان عن أبرز البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة

كما يعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعا باللجنة الأولمبية يبحث خلاله آخر المستجدات في طريق الاستعداد لدورة طوكيو 2020 والتنسيق من أجل وضع النقاط فوق الحروف حول اللاعبين واللاعبات المرشحين للتأهل إلى الأولمبياد فى مختلف اللعبات والتعرف على سبيل إعدادهم سواء من خلال المعسكرات الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى توفير سبل الرعاية والاهتمام لهم على جميع الأصعدة سواء الماديه أو الاجتماعية أو التنفسيه حتى

يكون ذلك مؤشرا واضحا لما يمكن تحقيقه فى أولمبياد طوكيو 2020

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تسعى لتحقيق انجاز اولمبى جديد يفوق أولمبياد أثينا 2004من خلال الميداليات الاولمبيه الخمسه وذلك من خلاف التنسيق مع بين الوزاره واللجنه الأولمبية والاتحادات الرياضية

وقال أن الدعم المالى المخصص للأولمبياد تسير وفق خطة الإعداد من خلال دفعات فقد تم صرف الدفعه الأولى وجارى صرف الدفعه الثانيه خلال ايام

وقال انه يرفض التمثيل المشرف فى البطولات العالمية والاولمبية وهذا ما يحدث حاليا

من خلال الطفره الرياضية التى تشهدها مصر فى جميع الالعاب الفرديه والجماعيه ونسعى إلى المزيد من النتائج المتميزه والجيده التى تحقق ويتذكرها العالم على مدى السنوات بدليل أن أسماء الابطال والبطولات تظل محفوره فى الأذهان والعقول مع كل دوره اولمبيه وبطولة عالم وأضاف أشرف صبحي إنه لديه ثقه كبيره فى قدرة اللاعبين على حصد المزيد من الميداليات سواء على المستوى الأولمبى والدولى وذلك من خلال الإعداد الجيد للاعبي مصر فى مختلف الألعاب الفردية والجماعيه التى تمثل مصر أولمبيا وعالميا

واكد انه يحرص دائما على حل جميع المشاكل لأى بطل دولى واولمبى مثلما حدث مع محمد ايهاب لاعب رفع الاثقال مشيرا إلى أننا لن نتأخر فى مساندة الأبطال الذين يرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية والعالمية والاولمبيه