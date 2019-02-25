مجدي طلبة : الزمالك "صاحب فضل عليا" ولكني أهلاوي

أكد مجدي طلبة نجم المنتخب المصري الأسبق، أن انتماءه للأهلي في بداياته لم يمنعه من الانتقال للزمالك.
وقال طلبة في تصريحات إذاعية: "نحن عائلة معروفة بانتمائها للأهلي، وفي بدايتي كانمدير عام نادي الزمالك يشاهد مباراة لي بمركز شباب الجيزة، ليطلب بعد ذلك ضمي".
وأردف : "تحدثت مع والدي وأخبرته بأنني
واختتم: "جمهور الزمالك يغضب بسبب انتمائي للأهلي، ولكني بالفعل أنتمي له ولكن ذلك لا يمنع فضل القلعة البيضاء علي كلاعب".
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