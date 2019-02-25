لجنة الانضباط تفتح تحقيقا مع سيميوني بسبب هدف خيمينيز

فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقا بشأن واقعة احتفال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد المثير للجدل أمام يوفنتوس.
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتح تحقيق مع الأرجنتيني دييجو سيميونيالمدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد.
جاء ذلك بسبب احتفال سيميوني بهدف فريقه الأول ضد يوفنتوس، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال اوروبا.
وكان المدرب الأرجنتيني احتفل ببشكل غير لائق بعد تسجيل خيمينيز، الهدف الأول لأتلتيكو مدريد خلال المباراة، قبل أن يعتذر سيميوني عن اللقطة بعد ذلك.
بذكر أن أتلتيكو مدريد تمكن من تحقيق الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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