رياضة | المتحدث الرسمي لبيراميدز يرد على تصريحات أسامة كمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث الرسمي لبيراميدز يرد على تصريحات أسامة كمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز أنه يكن كل احترام وتقدير للإعلامي أسامة كمال كقامة كبيرة في مجال الإعلام وأيضاً يعتز بقناة دي إم سي والتي عاش فيها تجربة إعلامية رائعة ولكنه يختلف مع التساؤل الذي طرحه أسامة كمال لاتحاد الكرة حول ضرورة فوز المستثمر الأجنبي بلقب الدوري بعد قبول الاستثمار الأجنبي بالأندية.

وأضاف عفيفي: "هذا الكلام يأتي في ظل الحديث عن طلب نادي بيراميدز الذي وافق عليه اتحاد الكرة بتبديل مباراته ضد الأهلي في الدوري يوم 28 فبراير الجاري بلقاء الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.. رفضنا خوض اللقاء بالدوري حفاظاً على تكافؤ الفرص بين الفرق الثلاثة المتنافسة على لقب الدوري الأهلي والزمالك وبيراميدز خاصة أن الأهلي والزمالك لم يتقابلا بعد هذا الموسم في الدوري كما أن بيراميدز حاول أيضاً علاج عدم الاتزان في جدول بطولتي الدوري وكأس مصر".

ووجه عفيفي سؤالاً لأسامة كمال: "هل هذا الطلب يؤدي إلى أفضلية فنية أو نفسية أو بدنية لبيراميدز على الأهلي أو يمنح بيراميدز لقب الدوري؟ هذا الكلام كان يبدو منطقياً إذا كان الأهلي لن يلعب أي مباريات في الفترة بين 24 فبراير إلى 4 مارس ولكن الحقيقة أن الأهلي كان سيواجه بيراميدز يوم 28 فبراير في الأساس ببطولة الدوري".

وتابع عفيفي: "وضع الجدول الحالي بعد تعديلاته يقلل الفجوة بين المفترض أن يكون به جدول البطولة ، وهل هذا الطلب سلب الأهلي من أي حقوق له أو أي مزايا لبيراميدز".

وأكد أن هناك دخانًا يتصاعد من كل مكان وأزمة مثارة دون سبب واضح موضحاً أن الأمر أبسط بكثير مما يحاول البعض الزج به حول استفادة بيراميدز من قدراته المالية في اكتساب حقوق ليست له أو سلب الآخرين حقوقهم.

وتابع عفيفي: "سبق أن قال علاء نبيل مدرب المقاولون الأسبق بإن هذا الدوري "مرجان أحمد مرجان" كإشارة لاستفادة بيراميدز من استثماره وقدراته المالية وهو أمر غير منطقي بدليل أن بيراميدز يستقدم حكاماً أجانب في كل مباراة وبالتالي كان الأفضل للفريق أن يستفيد من دعم اتحاد الكرة والتحكيم إذا كانت هناك شبهة كما يردد نبيل بمقولته مرجان أحمد مرجان".

وأوضح أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في لقاء الجونة باحتساب هدف رغم أنه كان خطأ واضح ضد رجب بكار مدافع الفريق كما أن الأهلي استفاد من خطأ تحكيمي في لقاء حرس الحدود بالدوري فهل من المنطق أن يكون هذا الدوري مرجان أحمد مرجان؟.

وكشف عن أن هناك بعض المصطلحات المتداولة في الوسط الرياضي مثل "يحكم" حال الاستجابة لطلب نادٍ معين وفي حالة الاستجابة لطلب فريق آخر يبقى هناك مصطلح احتقان رغم أن الإساءات تجاوزت الرياضيين وامتدت للفنانين.

وأشار إلى أن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة قام بتحريض جمهور النادي الأهلي ضد محمد العاصي مدير نادي بيراميدز قائلاً:" ماجد سامي قام علناً بما فعله البعض سراً رغم أنه ليس ذي صفة في هذا الأمر وليس له علاقة بجمهور الأهلي من الأساس".

وتابع عفيفي أن البعض يردد أن محمد العاصي وكيل الثنائي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي لاعبي الأهلي وجدد الثنائي بمنتهى البساطة وبدون أي توتر للأهلي أو تعطيل له بل وجدد اللاعبان قبل نهاية عقديهما بموسم كامل مؤكداً أن الواقع والحقائق مختلف تماماً بين الأمور الخاصة بالشعارات الجوفاء التي يرددها البعض.

وواصل عفيفي: "من هذه المصطلحات حديث البعض عن العاملين في نادي بيراميدز بأنهم باعوا أنفسهم رغم أنهم يقومون بعمل احترافي في مجال الرياضة الذين ينتمون إليه ويبذلون جهداً كبيراً من إنجاح عملهم الذين يحصلون على أجر منه".

لاسارتي والخطيب والتدريب.. كل الطرق تؤدي إلى انسحاب الأهلي أمام بيراميدز

قرر الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي عودة لاعبيه للتدريبات صباح يوم الأربعاء المقبل قبل 24 ساعة من لقاء بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

وينوي مارتن لاسارتي مد راحة لاعبيه لمدة 24 ساعة جديدة لتصبح اليوم وغدًا ثم العودة لتدريب صباح الأربعاء مما يؤكد انسحاب الأهلي من مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وتمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعدم خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل لاستبدالها من الدوري إلى كأس مصر وهو ما رفضه المجلس.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد برج العرب بالإسكندرية مما يعني أنه كان ينبغي السفر غدًا ثم التدريب يوم الأربعاء على الأقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه اتحاد الكرة بموقفه برفض تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز واعتبار موقعة الخميس في كأس مصر بدلًا من الدوري بدعوى أن القلعة الحمراء لن تتضرر من الاستبدال.

الزمالك والأهلي يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.