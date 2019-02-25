رياضة | خاص - جروس يستدعي حازم إمام لمعسكر الزمالك

قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق باستدعاء حازم إمام لمعسكر الفريق والمقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة.

ويلتقي الزمالك بفريق المقاصة الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الـ8 لكأس مصر.

ووصل اللاعب إلى المعسكر مساء اليوم الأثنين من أجل تجهيزه للتواجد في المباراة المقبلة.

الزمالك يدرس استدعاء محمد عنتر لمعسكر الإسكندرية

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس استدعاء محمد عنتر لمعسكر الفريق بالإسكندرية استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لكأس مصر.

ويخطط كريستيان جروس لضم محمد عنتر إلى معسكر الزمالك في الإسكندرية لتعويض غياب محمود كهربا عن القائمة بسبب إيقافه من قبل مجلس الإدارة.

وفرض الزمالك عقوبة مالية على محمود كهربا 300 ألف جنيه وأوقفه لأجل غير مسمى، بسبب مشادته مع الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.