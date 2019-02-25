رياضة | الخطيب يهنئ «أهلي ٢٠٠٦» بالكأس الفضية لبطولة دبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يهنئ «أهلي ٢٠٠٦» بالكأس الفضية لبطولة دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص على لقاء لاعبي فريق البراعم لكرة القدم، مواليد ٢٠٠٦، والجهاز الفني للفريق، وذلك على هامش جولته التفقدية التي قام بها اليوم، الاثنين، في فرع الأهلي بمدينة نصر، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجديدة.

والتقى الخطيب مع لاعبي فريق ٢٠٠٦ لتهنئتهم بالفوز بالكأس الفضية في بطولة دبي الدولية، والتي أقيمت مؤخراً بمشاركة بعثة الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي بالاضافة لعدد من الفرق العالمية من بينها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.

وبدأ الخطيب حديثه إلى براعم الأهلي بسؤالهم عن موقفهم في الدراسة، وداعبهم قائلاً إنه سوف يسأل أولياء أمورهم بنفسه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتفوق الدراسي بالتوازي مع الاهتمام بكرة القدم، وأن يسعى كل منهم ليكون شخصًا مثقفًا، يجيد الكلام مع الآخرين، ويكون له تأثير في المجتمع.

وأكمل رئيس النادي حديثه إلى براعم الأهلي، قائلاً: “يجب أن تعلموا جيداً أنكم ترتدون قميص أكبر نادٍ في إفريقيا والوطن العربي، وفي آخر استفتاء احتل الأهلي المركز ٢٢ على مستوى العالم، كما أنه أكثر نادٍ فوزًا بالبطولات دولية في عام ٢٠١٣ متفوقاً على فريقي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، وأضاف أن الجميع قد يتغير في النادي من لاعبين ومدربين ومجالس إدارات ولكن كيان الأهلي هو الباقي وحده ويجب أن نتفانى جميعاً في خدمته”.

وواصل رئيس الأهلي حديثه، قائلاً: “الأهلي يمتلك شخصية البطل ويجب أن تتحلوا بها.. لقد نجحتم في الفوز بالكأس الفضية والمركز التاسع في البطولة بشكل عام، وهذا مقبول، لأنها المرة الأولى، ولكن في المشاركات القادمة يجب أن ننافس على مركز أفضل.. نحن في الأهلي لا نلعب من أجل المنافسة ولكن من أجل الفوز بالبطولات”.

واختتم الخطيب حديثه، موجهاً نصيحة هامة للاعبين قائلاً: “يجب عليكم الاهتمام بصحتكم جيداً، وتناول الأطعمة الصحية في المنزل، والنوم لأوقات كافية، وعدم السهر او الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة لأوقات طويلة، مؤكدا ان الاهتمام بالصحة هو الأساس لبناء لاعب جيد”.