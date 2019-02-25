رياضة | دموع محمد صلاح أمام العملاق الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دموع محمد صلاح أمام العملاق الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل مشهد استبدال محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت شبكة سكاي نيوز أن محمد صلاح لحظة استبداله في الدقيقة 79 أمام مانشستر يونايتد ظهر وهو يحاول قدر الإمكان حبس دموعه.

وأضافت أن محمد صلاح بدت عواطفه حزينة وظاهرة أثناء مغادرته الملعب ودخول ديفوك أوريجي بدلًا منه.

وأشارت نقلًا عن صحيفة "إكسبريس البريطانية" أن محمد صلاح نزلت دموعه لكنه حاول حبسها قدر المستطاع مما دفع البعض للتعليق على حساباتهم في موقع تويتر "يبدو أن صلاح يحبس دموعه".

ورد آخر "دموع صلاح معلقة في عينيه، وكتب ثالث ساخرا "غضب صلاح في النهاية يظهر في دموعه".

ويبدو أن الضغوط على صلاح كانت كثيرة أيضا، فالحديث عن تحطيم رقم آلان شيرر القياسي كأسرع لاعب يحرز 50 هدفا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي كان مسألة صاخبة تناولتها الصحف ليلة ما قبل المباراة.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.