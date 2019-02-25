رياضة | فينسيوس: لا نخاف ميسي فلدينا أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس: لا نخاف ميسي فلدينا أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد فينسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، إن الفريق مستعد لخوض الكلاسيكو مرتين في أسبوع، مشيراً إلى أن جميع عشاق كرة القدم سوف يحبون ذلك.
وأضاف فينيسوس في تصريحات صحفية : "نحن ذاهبون إلى المنزل ونحن سعداء للغاية، ولقد كانت مباراة صعبة أمام منافس صعب، والآن علينا الراحة والاستعداد للقاء برشلونة".
وواصل : "علينا أن نفعل ما فعلناه في الكامب نو، وكنا قادرين على الفوز في المباراة، ونريد أن يساعدنا الجمهور كثيرًا، وهناك دائما شيء مفقود و هو تسجيل الاهداف، ولقد سجلت عدد قليل ولكنني بخير أهم شيء هو الفوز".
واختتم : " ميسي لاعب رائع لكنه لا يخيف أي شخص، وهو من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولدينا لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم".