رياضة | فينسيوس: لا نخاف ميسي فلدينا أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس: لا نخاف ميسي فلدينا أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ‏فينسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، إن الفريق مستعد لخوض الكلاسيكو مرتين في أسبوع، مشيراً إلى أن جميع عشاق كرة القدم سوف يحبون ذلك.

وأضاف فينيسوس في تصريحات صحفية : "‏نحن ذاهبون إلى المنزل ونحن سعداء للغاية، ولقد كانت مباراة صعبة أمام منافس صعب، والآن علينا الراحة والاستعداد للقاء برشلونة".

وواصل : "‏علينا أن نفعل ما فعلناه في الكامب نو، وكنا قادرين على الفوز في المباراة، ونريد أن يساعدنا الجمهور كثيرًا، ‏وهناك دائما شيء مفقود و هو تسجيل الاهداف، ولقد سجلت عدد قليل ولكنني بخير أهم شيء هو الفوز".

واختتم : " ميسي لاعب رائع لكنه لا يخيف أي شخص، وهو من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولدينا لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم".