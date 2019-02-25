شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الريدز : كوتينيو غير مُرحب بعودته مرة أخرى والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد داني ميرفي أسطورة ليفربول السابق أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق في صفوف الريدز ولاعب البلوجرانا فريق نادي برشلونة الأسباني الحالي غير مُرحب به للعودة إلى النادي مرة اخرى.

وكان كوتينيو قد إنضم إلى ليفربول في العام 2013 قادماً من صفوف إنتر ميلان الإيطالي وقدمت إدارة برشلونة عرضاً للحصول على خدماته في شهر يونيو من العام 2017 إلا أن إدارة الريدز رفضت رحيله وأضاعت عليه فرصة المشاركة مع رفقاء ليونيل ميسي في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وفي شهر يناير من العام الماضي 2018 إنضم كوتينيو إلى برشلونة وأصبح أغلى صفقة في تاريخ البلوجرانا لكنه يعيش حالياً فترة صعبة مع الفريق بسبب الأداء المتذبذب الذي يؤديه الأمر الذي جعل الجماهير تصب عليه جم غضبها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها ميرفي أكد أن كوتينيو غير مُرحب به مرة أخرى في ليفربول خاصةً وأن أدائه لم يكن مثل الماضي وكان مصر على ترك الريدز وعليه أن يتكيف مع الوضع الموجود حالياً في إسبانيا ويتعايش معه.