شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه ورونالدينيو في إستفتاء جديد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني نجح في الفوز بإستفتاء جديد وهذه المرة تغلب على ثلاثة أساطير وهم :-

- الارجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

- البرازيلي رونالدينيو

- البرازيلي بيليه.

ويكمن الأنتصار الذي حققه ميسي على الثلاثة أساطير المعتزلين في إستفتاء صحيفة أس الإسبانية والتي طرحته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وتسألت من أفضل لاعب في التاريخ إرتدى القميص رقم 10 ونجح ميسي في الحصول على المركز الأول بإكتساح.

وجاء في المركز الثاني بالإستفتاء مواطنه دييجو أرماندو مارادونا وحل الجوهرة السمراء بيليه المركز الثالث فيما حل رونالدينو زميل برشلونة سابقاً في إحتلال المركز الرابع على لائحه أفضل اللاعبين الذين شاركوا بالرقم عشرة عبر التاريخ.

ويمر ليونيل ميسي بفترة رائعة هذا الموسم حيث أنه نجح في التسجيل خلال عشرة مباريات خلال الإحدى عشره مباراة الماضية في بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم كما قاد برشلونة للفوز في المباراة الماضية على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين كان من نصيبه هاتريك وصنع الهدف الرابع للويس سواريز.

وتنتظر ميسي تحديات عديدة أبرزها مباراتي كلاسيكو أمام ريال مدريد الأولى في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي والمباراة الثانية في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم

فهل ينجح ميسي في قياده برشلونة للإنتصار في مباراتي الكلاسيكو أم أن رفقاء كريم بنزيما لهم رأي آخر ؟