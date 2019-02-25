شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لبيراميدز بإراحة لاعبيه من تدريبات الغد والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إراجة اللاعبين من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، نظرًا لتلاحم المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، في بطولة كأس مصر ومن بعدها مواجهة بتروجت فى الدوري.

ْويرفض الأهلي حتى الآن خوض المباراة، بعدما قرر اتحاد الكرة تبديل المواجهة بين الفريقين، من الدوري إلى الكأس في نفس اليوم، وهو ما يرفضه الأهلي وتمسك بالجدول القديم.

وأبلغ الجهاز الفنى للأهلي اللاعبين بقرار إراحتهم من مران غدًا الثلاثاء، على أن يستأنفوا التدريبات الجماعية صباح يوم الأربعاء المقبل.

ووصل النادي الأهلي للنقطة الـ48، في ترتيب جدول الدوري، بعدما حقق الفوز على الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وانتهت لصالح الأحمر بنتيجة هدفين لهدف، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما ينفرد الزمالك بصدارة الجدول.