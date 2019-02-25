شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات انتقال مونشي لآرسنال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعثرت مفاوضات نادي آرسنال الإنجليزي للحصول على خدمات مونشي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أنه لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي بين مونشي والجانرز، على الرغم من وجود بعض الأنباء التي أكدت رحيله لآرسنال الأسبوع الماضي.

وتابعت الصحفية، المحادثات مستمرة بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، لكن لا يوجد اتفاق رسمي حتى الأن.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت مونشي بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي او إشبيلية الأسباني بعد انهيار علاقته مع جماهير روما الإيطالي.

ويهدف آرسنال بقيادة الأسباني أوناي إيمري للحصول على خدمات مونشي، حيث تعاون الثنائي سابقا في إشبيلية خلال الفترة من 2013 و2016.