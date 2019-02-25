شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يوضح لماذا أصبح أفضل بعد رحيل رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن أدائه مع الفريق الملكي أصبح أفضل بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد بنزيما في مقابلة مع "فرانس فوتبول"، في السابق كنت ألعب لمساعدة رونالدو، شكلنا شراكة جيدة، كان هدفي هو مساعدته في تسجيل الأهداف.

وتابع، الأن أنا قائد الهجوم، سعيد جدا لأنني أصبحت قادر على صناعة الفارق بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وواصل، بالنسبة لي كوني مهاجما لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، أصبحت كرة القدم عبارة عن إحصائيات.

وأشاد بنزيما بزميله في الفريق البرازيلي فينسوس جونيور قائلا، فينسوس واحد من أفضل المواهب في العالم خلال الفترة الأخيرة، أنه يقدم أداء رائع مع ريال مدريد.

وأضاف، يذكرني بنفسي عندما كنت في ليون الفرنسي، أنه قوي جدا، وسينضج أكثر خلال الأعوام المقبلة.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الحالي مقابل 100 مليون يورو، ليستغل بنزيما الفرصة ويسجل 20 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم.