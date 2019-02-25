الامارات | حتا يقيل فانيج ويستعين بالمدرب وليد عبيد

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يقيل فانيج ويستعين بالمدرب وليد عبيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس ادارة نادي حتا علي محمد عبيد البدواوي، ان مجلس الادارة قرر اقالة مدرب الفريق السابق الصربي فانيج وذلك لتواضع نتائج الفريق الاول في دوري الدرجة الاولى والاستعانة بالمدرب المواطن وليد عبيد لقيادة الفريق في مرحلة الاياب للبطولة. يذكر ان المدرب وليد عبيد نجح في وقت سابق بقيادة حتا للصعود لدوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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