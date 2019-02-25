شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إلغاء مران يوم الثلاثاء ويستأنف تدريباته يوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي لاعبي الفريق الأول راحة سلبية من المران الجماعي للفريق الثلاثاء.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من مران الإثنين، وذلك بعد الفوز على الجونة في الجولة الـ23 للدوري.

كان الأهلي أكد عدم خوضه مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 28 يناير الجاري في كأس مصر.