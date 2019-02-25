شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إلغاء مران يوم الثلاثاء ويستأنف تدريباته يوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي لاعبي الفريق الأول راحة سلبية من المران الجماعي للفريق الثلاثاء.
وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من مران الإثنين، وذلك بعد الفوز على الجونة في الجولة الـ23 للدوري.
كان الأهلي أكد عدم خوضه مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 28 يناير الجاري في كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقرر إلغاء مران يوم الثلاثاء ويستأنف تدريباته يوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.