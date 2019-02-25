شكرا لقرائتكم خبر عن روان أيمن تحطم رقمًا قياسيًا مصريًا في «إطاحة المطرقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت البطلة الأولمبية روان أيمن، لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى، في تحطيم الرقم القياسي المصري لمسابقة إطاحة المطرقة، محققة رقم ٦٦.٥٥ متر بالمطرقة ٤ كيلو، وتتربع على الترتيب العالمى لفئة الشباب.
وصرحت المتحدث الإعلامي للاتحاد، نانسي أحمد، بأن روان هي لاعبة بالمؤسسة العسكرية، وتلقى رعاية خاصة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، حيث يتم إعداد البطلة للاشتراك في بطولة العالم للشباب 2020، وأيضًا في جميع البطولات الدولية المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية التي ستقام في طوكيو 2020.
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