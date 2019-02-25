شكرا لقرائتكم خبر عن «أُحد» يستغني عن خدمات مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي أُحد الاستغناء عن مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار من الأهلي، وإنهاء التعاقد معه بعد أسابيع من انضمام اللاعب المصري للفريق السعودي.

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وقال سعود الحربي، رئيس نادي أحد، في تصريحات تليفزيونية: «قررنا بالفعل الاستغناء عن مؤمن زكريا بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية».

وأضاف الحربي: «مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة كما زعم البعض، وكل ما قيل عن إصابته بأي مرض أو بضمور في العضلات أو أنه يعاني من أزمة صحية تمنعه من ممارسة كرة القدم غير صحيح على الإطلاق».

وأتم تصريحاته قائلًا: «النادي سيتعاقد خلال الأيام المقبلة مع لاعب جديد بدلًا من مؤمن زكريا».