أسطورة ليربول :عودة كوتينيو .. فإن الجماهير لن ترى الأمر مقبولا

صرح ، نجم ليفربول داني ميرفي السابق، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الريدز السابق، وبرشلونة الحالي، غير مُرحب بعودته مرة أخرى إلى البريميرليج.
وانضم كوتينيو إلى صفوف البلوجرانا في يناير 2018، وأصبح أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، لكن البرازيلي لا يعيش أفضل أوقاته مع البارسا حاليًا.
وقال ميرفي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لن يكون كوتينيو موضع ترحيب في ليفربول، فهو لا يُقدم أداءً جيدًا مع برشلونة، وكان مُصرًا على الرحيل من ليفربول، وعليه أن يتعايش مع وضعه الحالي".
وأختتم : "حتى لو فكرت إدارة ليفربول في استعادته مرة أخرى، فإن الجماهير لن ترى الأمر مقبولا"
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