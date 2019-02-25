معسكر مغلق لنادي بيراميدز في الإسكندرية استعداداً للقاء الأهلي في الكأس

قام نادي بيراميدز بإعلان خطته لمواجهة النادي الأهلي المفترض إقامتها الخميس المقبل في كأس مصر، وذلك رغم رفض القلعة الحمراء التعديل الذي أجراه الاتحاد المصري باستبدال اللقاء من بطولة الدوري إلى الكأس.

وعبر صفحته الرسمية على "تويتر" أعن بيراميدز توجهه إلى الإسكندرية الثلاثاء، استعداداً للدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء قبل موعد المباراة بـ24 ساعة.

ويخوض بيراميدز مراناً عصر الثلاثاء في القاهرة قبل أن يتجه إلى الإسكندرية مساءً للدخول في معسكره، ثم خوض التدريب الأخير مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لبرج العرب.

وقد أعلن اتحاد الكرة تعديلاً قوبل بالرفض القاطع من النادي الأهلي، وذلك بعد رفض بيراميدز مواجهة الأحمر في الدوري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليستبدل الاتحاد مباراة بيراميدز ضد العملاق الأحمر ويحولها لمباراة في الكأس.

وجدد النادي الأهلي رفضه لقرار استبدال المباراة بخطاب أرسله للاتحاد المصري لكرة القدم، بينما لم تستجب إدارة "الجبلاية" لرغبة النادي الأهلي في الاستمرار على الجدول المحدد سلفاً ومواجهة بيراميدز الخميس المقبل لكن في بطولة الدوري.