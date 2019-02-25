ريال مدريد يستعيد إيسكو قبل مباراة الكلاسيكو

يواصل فريق ريال مدريد استعداداته لمباراة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في كلاسيكو جديد بين الفريقين. ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره البارسا يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو. وبدأ الفريق الملكي المران بجلسة استشفائية للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة ليفانتي، أمس الأحد، وتدريبات أكثر كثافة للبدلاء، مع مشاركة إيسكو في المران الجماعي. وظهر إيسكو بمتسوى فني جيد في مران الفريق الملكي ليتأكد جاهزيته لمباراة البارسا عقب تعافيه من إصابة لحقت به في العاشر من فبراير الجاري. ويبحث ريال مدريد عن بديل قوي للمشاركة مع الفريق في ظل غياب ماركوس يورينتي الذي يواصل خطة تعافيه من إصابته العضلية.

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