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أُحد لن يطلب استعادة قيمة صفقة مؤمن زكريا من الأهلي

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صرح مصدر مقرب من  لاعب الاهلي   مؤمن زكريا  والعار الى نادي احد السعودي أن  الاخير لن يطلب من الأهلي استعادة القيمة المالية التي دفعها نظير استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر والبالغ قدرها 150 ألف دولار، بعد قرار فسخ التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر في إن ما أثير مؤخرا عن رغبة نادي أحد في مخاطبة الأهلي للحصول على قيمة الاستعارة في ظل عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة مع الفريق في الدوري عار تمامًا من الصحة.

وأكمل الذي طلب عدم ذكر اسمه: "مؤمن أمامه شهر فقط للتعافي تماما من إصابة العضلة الأمامية، والإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد معه ستتم في الأيام المقبلة، ثم سيعود للأهلي وسيقوم بتجهيز نفسه للموسم الجديد".

وقرر نادي أحد مساء اليوم الإثنين فسخ التعاقد مع اللاعب بصورة ودية، حيث أكد سعود الحربي رئيس النادي أن مؤمن زكريا غير جاهز فنيًا وبدنيًا في الفترة الحالية، ولن يستفيد النادي من استمراره.

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وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن نادي أحد يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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