عودة نجم روما قبل موقعة ديربي العاصمة ضد لاتسيو

تلقى نادي روما خبرا سارا بشأن عودة اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما،، قبل موقعة ديربي العاصمة، ضد لاتسيو.

وكان مانولاس قد تعرض لإصابة في الكاحل أمام فروسينوني، السبت الماضي، ليضطر للخروج من المباراة.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإن الإصابة لا تبدو خطيرة للغاية، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي استقر على أن الحالة لا تتطلب الخضوع لرنين مغناطيسي، وسيتم تقييمها بشكل كامل في الأيام المقبلة.

وكشفت الصحيفة، أن مانولاس سيكون متاحا للديربي، في حال قال الألم، وسيشارك أيضًا بشكل طبيعي ضد بورتو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.