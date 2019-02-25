كشف سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن قرار النادي بالاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال “الحربي”، في تصريحات لبرنامج “ستوديو 93.7” على “أون سبورت إف إم”: “قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء علاقتنا به تماما”.

وأضاف: “قرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الآن نبحث عن البديل المناسب”.

واستكمل: “مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح”.

وأتم: “زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أُحد يعلن الاستغناء عن مؤمن زكريا.. ويؤكد: القرار “فني” وليس لمرض مزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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