شكرا لقرائتكم نقل مباراة الشباب والنصر إلى استاد الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، يوم الاثنين، نقل مباراة فريقي الشباب والنصر من ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" إلى استاد الملك فهد الدولي.
ويلتقي الشباب والنصر، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يأتي قرار لجنة المسابقات استنادا على خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة، بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي بالرياض لاستضافة المباريات.
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