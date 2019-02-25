شكرا لقرائتكم هندرسون يتجاهل كلوب ويخلق "أزمة" في ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الصحافة الإنجليزية عن حدوث أزمة بين الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، والإنجليزي جوردان هندرسون، قائد الفريق، خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الأحد.

وأوضحت "ديلي ميل" البريطانية أن كلوب دخل في حديث مع هندرسون الذي أبدى عدم رضاه عن تبديله في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بعدما دفع كلوب بشيردان شاكيري في مكانه.

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كلوب في حديث مع هندرسون بعدما تجاهل اللاعب مصافحته

وقالت "ديلي ميل": سلم الدولي الإنجليزي شارة القيادة إلى زميله جيمس ميلنر، وصافح شاكيري قبل خروجه، وصفق للمشجعين الذين سافروا إلى مانشستر لمؤازرة الفريق، وفي تلك الأثناء قام بتجاهل كلوب الذي حاول مصافحته بعد تبديله، وتوجه هندرسون نحو مقاعد البدلاء، قبل أن يستدعيه كلوب ويقول له "لم تصافح يدي".

هندرسون سحب يده بقوة من كلوب

وتبادل هندرسون الحديث مع كلوب، قبل أن يزيل لاعب وسط سندرلاند السابق يده بقوة ويعود إلى مقاعد البدلاء.

هندرسون عبر عن غضبه من قرار تبديله

وسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل المحافظة على فارق الثلاث نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي، وأصبح بفارق نقطة واحدة أمام سيتي، بعد 27 مباراة لعبها الفريقين في الدوري.