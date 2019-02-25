فيدرر يحتاج إلى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الثاني من دورة دبي

اسماء السيد - احتاج السويسري المصنف ثانيا روجيه فيدرر الى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الثاني لدورة دبي في كرة المضرب على حساب الألماني فيليب كولشرايبر، في يوم شهد خروج الروسي كارن خاتشانوف والكندي ميلوس راونيتش.

وتغلب السويسري (37 عاما) المصنف سابعا عالميا والباحث عن اللقب المئة في مسيرته والثامن في دبي، على منافسه 6-4، 3-6 و6-1، ليحقق فوزه الرابع عشر على كولشرايبر في 14 مواجهة بينهما.

واحتاج فيدرر الى ساعة و36 دقيقة للتفوق اليوم على الألماني المصنف 31 عالميا، وبلوغ الدور الثاني لملاقاة الإسباني فرناندو فرداسكو الفائز على الإيطالي توماس فابيانو الصاعد من التصفيات 3-6 و6-3 و6-2.

والتقى فيدرر المصنف سابعا في العالم مع فرداسكو (32 عاما) سابقا ست مرات وكان الفوز على الدوام حليف السويسري.

وخاض فيدرر حامل الرقم القياسي في ألقاب الغراند سلام (20) مباراته الأولى منذ كانون الثاني/يناير الماضي عندما خرج في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي كان متوجا بلقبها في العامين الأخيرين، بخسارته أمام اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

الى ذلك، خرج خاتشانوف الرابع في دبي والثاني عشر عالميا من الدور الأول بسقوطه أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي التاسع عشر بمجموعتين 4-6 و1-6 في ساعة وتسع دقائق.

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وأبدى الجورجي بعد المباراة "دهشته" من فوزه على الروسي، موضحا "أعرف أن كارن ليس في أفضل مستوى حاليا، لكن بداتي لهذا الموسم لم تكن رائعة أيضا (...) تمكنت من الحفاظ على هدوئي طوال المباراة لاسيما في ظل الرياح القوية. كانت المباراة صعبة، وأنا سعيد بالفعل".

ويلتقي باسيلاشفيلي في الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، بطل العام الماضي، الفائز على الهندي رامكومار راماناثان المشارك ببطاقة دعوة 6-4 و6-3 في ساعة و22 دقيقة.

بدوره، خرج راونيتش السابع في الدورة والرابع عشر عالميا، على يد الألماني يان-لينارت شتروف بثلاث مجموعات 4-6 و7-5 و4-6.

وتخلل المباراة تعرض إحدى الفتيات اللواتي يتولين جمع الكرات، لإصابة في رأسها بكرة من إرسال قوي لراونيتش. وبعدما خرجت من الملعب اثر تلقيها علاجا تطلب إيقاف المباراة لخمس دقائق، عادت في الختام حيث صافحها راونيتش وقدم لها أحد مضاربه هدية.

ويلتقي شتروف في الدور المقبل مع المجري مارتون فوسوفيتش الذي تغلب على البوسني دامير دزومهور 6-1 و7-6 (7-5).