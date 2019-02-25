الكولومبي غافيريا بطل المرحلة الثانية من طواف الامارات

اسماء السيد - أحرز الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا من فريق الامارات الاثنين المركز الأول في المرحلة الثانية من طواف الامارات للدراجات الهوائية، واحتفظ السلوفاكي بريموز روغليك (جامبو فيسما) بالصدارة والقميص الأحمر.

وقطع غافيريا مسافة المرحلة البالغة 184 كلم والتي أقيمت في أبوظبي في 4 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الإيطالي إيليا فيفياني (كويك ستيب) والأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال).

وصرح غافيريا (24 عاما) الذي انضم الى فريق الامارات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "كانت المنافسة صعبة جدا. زميلي في الفريق(النروجي) ألكسندر كريستوف قام بعمل كبير من أجل فوزي بالمرحلة، في الحقيقة هو الذي فاز اليوم".

وتابع دراج كويك ستيب السابق "شعرت بأني أنافس كأني في بلدي".

وهبت خلال المرحلة رياح شديدة زادت من صعوبتها.

وحافظ روغليك على الصدارة بتوقيت 4 ساعات و53 دقيقة و21 ثانية مستفيدا من حلوله في المركز الأول مع فريقه الأحد في المرحلة الأولى المخصصة لسباق الفرق ضد الساعة.

وقال روغليك الذي تقدم في صدارة الترتيب العام على زميليه في الفريق الهولندي يوس فان إيمدن والبلجيكي لورنس دو بلوس، "أظهرنا قوتنا مرة أخرى كفريق، وقدمنا عملا جماعيا رائعا، يجب علينا بذل المزيد من الجهد في المرحلة الثالثة الصعبة".

وتقام المرحلة الثالثة الثلاثاء لمسافة 177 كلم في مدينة العين وصولا لقمة جبل حفيت الذي يبلغ ارتفاعه 1240 م.

يذكر ان طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من آذار/مارس لمسافة اجمالية 1090 كلم تعبر الإمارات السبع المكونة للدولة الخليجية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1- الكولومبي فرناندو غافيريا (الامارات) 4.36:32 ساعات

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2- الإيطالي إيليا فيفياني (كويك ستيب) التوقيت ذاته

3- الأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال) التوقيت ذاته

4- النروجي كريستوفر هالفورسن (سكاي) التوقيت ذاته

5- السلوفاكي إريك باشكا (بورا-هانزغروهي) التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1- السلوفاكي بريموز روغليك 4.53:21 ساعات

2- الهولندي يوس فان إيمدن التوقيت ذاته

3- البلجيكي لورنس دو بلوس التوقيت ذاته

4-الهولندي كون بومان التوقيت ذاته

5-الهولندي فيلكو كلدرمان بفارق 6 ثوان