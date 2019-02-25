شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبًا فى معسكر المقاصة لمواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة 26 لاعبًا، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها فى السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب.

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وضمت قائمة المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدى – محمد كوكو حراسة المرمي، أسامة جلال – أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمد دسوقى – أحمد جمال – عاصم سعيد – عصام صبحى – أحمد محسن – هانى سعيد – محمد تونى - صلاح ريكو – خالد الشيخ – مصطفى شبيطه – شيميلس بيكلى – حسام عبد الواحد – صلاح عاشور – محمد رمضان – ميدو جابر – رجب عمران – باولن فوافى – جون انطوى – مروان حمدي.