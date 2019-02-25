الارشيف / اخبار الرياضه

26 لاعبًا فى معسكر المقاصة لمواجهة الزمالك بالكأس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعبًا فى معسكر المقاصة لمواجهة الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة 26 لاعبًا، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها فى السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب.

 

Advertisements

وضمت قائمة المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدى – محمد كوكو حراسة المرمي، أسامة جلال – أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمد دسوقى – أحمد جمال – عاصم سعيد – عصام صبحى – أحمد محسن – هانى سعيد – محمد تونى - صلاح ريكو – خالد الشيخ – مصطفى شبيطه – شيميلس بيكلى – حسام عبد الواحد – صلاح عاشور – محمد رمضان – ميدو جابر – رجب عمران – باولن فوافى – جون انطوى – مروان حمدي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 لاعبًا فى معسكر المقاصة لمواجهة الزمالك بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى