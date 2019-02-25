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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين 25/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 25/2/2019 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث اصطدم فريق الداخلية ببتروجت.
وحقق فريق بتروجت ثلاث نقاط غالية فى صراعه نحو البقاء بالدورى بعدما فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة.
أحرز هدفى المباراة شكرى نجيب فى الدقيقة 42 والتنزانى حميد ماو فى الدقيقة 93 ليرتفع رصيد بتروجت إلى 25 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى بينما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة فى المركز الخامس عشر .
ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 52 نقطة، ويتقاسم الأهلي وبيراميدز المركز الثاني برصيد 48 نقطة لكل فريق، ويتبقي للأحمر ثلاثة مواجهات حتي يتساوى مع بيراميدز فى عدد المباريات التي خاضها.
جدول الدورى
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