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جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين 25/2/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 25/2/2019 إقامة مباراة واحدة فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث اصطدم فريق الداخلية ببتروجت.

وحقق فريق بتروجت ثلاث نقاط غالية فى صراعه نحو البقاء بالدورى بعدما فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة.

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أحرز هدفى المباراة شكرى نجيب فى الدقيقة 42  والتنزانى حميد ماو فى الدقيقة 93 ليرتفع رصيد بتروجت إلى 25 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى بينما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة فى المركز الخامس عشر .

ويحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 52 نقطة، ويتقاسم الأهلي وبيراميدز المركز الثاني برصيد 48 نقطة لكل فريق، ويتبقي للأحمر ثلاثة مواجهات حتي يتساوى مع بيراميدز فى عدد المباريات التي خاضها.


جدول الدورى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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