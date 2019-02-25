شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن فريقه سيخوض مباراة الكأس بكامل نجومه من أجل تحقيق الفوز رغم ضغط مباريات الفريق التى تسبب الإرهاق للاعبين وتهدد بإصاباتهم.

وأضاف هويدى أن المقاصة سيغادر القاهرة، صباح غدٍ الثلاثاء متجهًا إلى الاسكندرية للانتظام فى المعسكر المغلق، ومن المقرر أن يخوض الفريق مران خفيف فى تمام الرابعة والنصف عصرًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالإسكندرية، بينما سيحصل اللاعبون المستبعدون من قائمة مباراة الزمالك على راحة من التدريبات يومى الثلاثاء والأربعاء.

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وكان طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة، أكد فى تصريحات سابقة أنه يدرس مواجهة المقاصة بالناشئين نظرًا لضغط المباريات.