شكرا لقرائتكم خبر عن "مبيخسرش".. فلافيو عقدة جديدة للزمالك لاعبًا ومدربًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تعادل الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى إطار المباراة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليكشف عن مفارقة غريبة بين الفريق الأبيض، ومدرب نظيره الأنجولى . وقد تعادل الزمالك مع أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، بقيادة أمادو فلافيو، لاعب الأهلى السابق. Advertisements الأنجولى أمادو فلافيو لم يخسر أمام الزمالك سواء لاعب أو مدرب، فخلال مسيرته فى الملاعب وهو يرتدى قميص الأهلى، شارك فى 11 مباراة 7 بالدورى و3 بأفريقيا، ومباراة بالسوبر المحلى، لم يخسر أى منها بل انتهت 8 منها بالفوز، وواحدة بالتعادل . وخلال ارتداء جلباب المدرب مع فريق أتليتكو الأنجولى انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بين الزمالك والفريق الأنجولى.

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