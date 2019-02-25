شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب مدافع الإسماعيلي عن مواجهتى الطلائع وبطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى فى الجيم فى ظل معاناته من شد بالعضلة الأمامية التى تحتاج لعشرة أيام على أقل تقدير قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وخرج جوكر الدراويش من حسابات الجهاز الفنى بقيادة البلجكيى سيدومير يانيفسكى خلال مواجهتى طلائع الجيش “الثلاثاء” وشباب قسنطينة الجزائرى “السبت” فى مسابقتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على الترتيب.

وكان متولى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة بطل الجزائر أمس الأول التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية.