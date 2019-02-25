الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا والفريق يتدرب صباح الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، كما أبلغ الجهاز الفنى اللاعبين بأن تدريب الأربعاء سيكون صباحيًا. ومن المفترض أن يواجه الأهلى بيراميدز يوم الخميس فى كأس مصر ومن بعدها مواجهة بتروجت فى الدوري.

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