شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الإنتاج الحربى والنجوم 48 ساعة وتغيير ملعب اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونجوم إف سى، في الجولة الـ26 من الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة مع تغيير ملعب المباراة.

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واتخذت اللجنة قرارًا بإقامة المباراة يوم الخميس 14 مارس على استاد جهاز الرياضة العسكري وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس على استاد السلام، وذلك نظرًا لعدم جاهزية ستاد السلام لاستقبال المباريات في الدوري الممتاز.