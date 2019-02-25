رغم استبعاده.. عواد: جاهز لتمثيل المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي أنه يقاتل للتعافي من إصابته من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة أمام الهلال في الدوري، مشيرًا إلى أنه سيكون جاهزًا لتمثيل منتخب مصر في معسكر مارس المقبل.

وكان عواد تعرض لإصابة بمزق في عضلة السمانة في مباراة أحد، ولم يتمكن على إثرها من استكمال اللقاء.

وقال عواد: تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وسأخوض تدريبات على فترتين خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، وسأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال القادمة أو مبارة النصر يوم 16".

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وأضاف حارس مرمى الإسماعيلي المعار للوحدة عبر حسابه على تويتر الإثنين: "بعدها سأكون جاهزًا للمعسكر إذا وقع عليّ الاختيار، سأكون جاهزًا تمامًا بإذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر".

وكان أحمد ناجي أكد في تصريحات إذاعية قرر استبعاد عواد من معسكر مارس، بعد تلقي تقرير طبي يثبت تعرض الحارس بمزق خفيف في عضلة السمانة وحاجته للعلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة.

جدير بالذكر أن مصر ستواجه النيجر يوم 22 مارس المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، يليها مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه.