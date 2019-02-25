محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نفي مصدر مسئول بالجهاز الفني للأهلي "لمصراوي" وصول أى خطابات رسمية من نادي أحد السعودي بخصوص فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا.
وكان سعود الحربي رئيس نادي أُحد قد كشف لإذاعة أون سبورت أف إم ، اليوم ، الأثنين، أن ناديه قرر إنهاء التعاقد مع زكريا بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية في الفترة الحالية.
وعلق المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه " لم يصلنا أى خطابات رسمية من نادي أُحد بخوص قرارهم تجاه مؤمن زكريا لكي نرد ".
وتابع " التصريحات الأخيرة تؤكد ما أكدنا عليه من قبل أن مؤمن زكريا، غادر النادي لصفوف أُحد السعودي، وهو سليم بنسبة 100% ولا يعاني من أى اصابات مزمنة ".
رئيس نادي أُحد، كان قد أعلن قبل أيام معاناة مؤمن زكريا من إصابة تجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم في الأشهر المقبلة وسوف يتم اصدار بيان رسمي بحالة اللاعب كاملة لتوضيح الأمور للرأي العام.
وتراجع رئيس أحد عن تصريحاته وأعلن أن نجم الأهلي لا يعاني من إصابات مرضية مزمنة أو عيوب طبية تمنعه عن ممارسة كرة القدم، وكل ما قيل عن وجود ضمور في عضلاته غير صحيح.
الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا كان جدد للأهلي فى نهاية العام الماضى، لمدة 3 مواسم مقبلة ، قبل أن يعيره الأحمر لمدة 6 أشهر فى يناير الماضى لأحد السعودي مقابل 150 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من الأهلي بخصوص فسخ أحد السعودي لعقد مؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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