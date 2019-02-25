مصدر: أُحد لن يطلب من الأهلي استعادة قيمة صفقة مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من مؤمن زكريا أن نادي أحد السعودي لن يطلب من الأهلي استعادة القيمة المالية التي دفعها نظير استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر والبالغ قدرها 150 ألف دولار، بعد قرار فسخ التعاقد مع اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن ما أثير مؤخرا عن رغبة نادي أحد في مخاطبة الأهلي للحصول على قيمة الاستعارة في ظل عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة مع الفريق في الدوري عار تمامًا من الصحة.

وأضاف الذي طلب عدم ذكر اسمه: "مؤمن أمامه شهر فقط للتعافي تماما من إصابة العضلة الأمامية، والإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد معه ستتم في الأيام المقبلة، ثم سيعود للأهلي وسيقوم بتجهيز نفسه للموسم الجديد".

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وقرر نادي أحد مساء اليوم الإثنين فسخ التعاقد مع اللاعب بصورة ودية، حيث أكد سعود الحربي رئيس النادي أن مؤمن زكريا غير جاهز فنيًا وبدنيًا في الفترة الحالية، ولن يستفيد النادي من استمراره.

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن نادي أحد يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.