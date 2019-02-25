مصدر يكشف لمصراوي.. سبب فسخ تعاقد أحد مع مؤمن زكريا وإصابته الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من اللاعب مؤمن زكريا، عن الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الحالية، والتي أدت إلى قرار فسخ التعاقد معه من جانب نادي أُحد السعودي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن زكريا يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، حيث يحتاج 30 يومًا للتعافي.

وقال المصدر: "حتى الآن لم يتم فسخ التعاقد رسميًا بين مؤمن وأُحد، ولكن هناك اتفاق على ذلك وسيتم بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

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وأكمل: "اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، حيث يحتاج للعلاج لمدة 20 يومًا إلى جانب التأهيل لمدة 10 أيام، أي أنه لن يعود للمباريات قبل بداية إبريل المقبل".

وأوضح: "عودة اللاعب مطلع إبريل في الوقت الذي ينتهي فيه الدوري السعودي في مايو، يجعل بقاء مؤمن مع أُحد صعبًا بسبب حاجتهم لكل لاعب في القائمة".

وأضاف: "يوجد لاعب في الفريق تم إيقافه بسبب المنشطات، وآخر مغربي مصاب منذ إسبوعين، إلى جانب إصابة المصري أحمد جمعة، ولذلك فموقف الفريق صعب للغاية".

واختتم: "التقارير الطبية اثبتت أن مؤمن زكريا لا يعاني من أي إصابات مزمنة".