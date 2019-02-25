تقرير.. انتفاضة كوكا بعد "أزمة يناير".. 7 أهداف في 3 بطولات خلال فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

مؤكدًا بشكل عملي أنه لم يفكر في الرحيل عن صفوف فريق أوليمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، انتفض المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبح الإسم الأبرز في صفوف العملاق اليوناني.

وترددت أنباء عن رغبة المهاجم المصري في الرحيل خلال شهر يناير الماضي، حيث أكدت صحيفة آبولا البرتغالية أن كوكا يستعد لمغادرة اليونان بسبب عدم مشاركته بانتظام، قبل أن يخرج المهاجم الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نافيًا تلك الأنباء، ومشددًا على سعادته بالتواجد في صفوف أوليمبياكوس، وجاهزيته للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي قلصت عدد مشاركاته في النصف الأول من الموسم.

وعقب تلك الأزمة التي أنهاها كوكا في منتصف شهر يناير، قدم المهاجم نفسه الشكل الأمثل خلال مواجهات فريقه بالفترة التالية، حيث سجل 7 أهداف في ثلاث بطولات مختلفة، خلال 25 يومًا فقط.

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وبعد غياب بسبب الإصابة عاد كوكا تدريجيًا للمشاركة بقميص فريقه، وسجل هدفًا في إياب دور الستة عشر بمسابقة الكأس أمام إكسانثي، قبل أن يتوهج بشكل ملفت خلال شهر فبراير الجاري، ويصبح الهداف الأبرز لفريق أوليمبياكوس.

وفي مواجهته الأولى في الدوري خلال شهر فبراير سجل كوكا هدفًا بشباك بانيونيوس في الثاني من الشهر الجاري، ليساهم في فوز فريقه برباعية نظيفة، قبل مشاركته بديلًا لأربع عشرة دقيقة في المواجهة التي خسرها أوليمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في العاشر من فبراير.

عاد كوكا للظهور أساسيًا في مواجهة أوليمبياكوس أمام آيك أثينا، وعاد مع تلك المشاركة لهز الشباك، حيث سجل هدفًا ساهم به في فوز أوليمبياكوس بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينفجر بهاتريك في شباك كريت اليوم الاثنين، ليساهم في فوز كبير جديد لأوليمبياكوس بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي بطولة الكأس سجل كوكا هدفًا في ذهاب الدور ربع النهائي والذي انتهى بالتعادل 3-3 في السادس من فبراير، كما سجل هدفًا في شباك دينامو كييف الأوكراني بذهاب دور الـ 32 لبطولة يوروبا ليج، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2، في الرابع عشر من الشهر ذاته، قبل مشاركته أساسيًا في مواجهة الإياب التي انتهت بفوز فريق العاصمة الأوكرانية بهدف نظيف.