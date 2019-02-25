شاهد.. وائل جمعة يشيد بثنائي الأهلي

وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق (أرشيفية) كتب - عادل أبو الفضل: أشاد وائل جمعة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بمستوى نجمي الفريق الأحمر باللقاءات الاخيرة، على مستوى مباريات الدوري الممتاز، وبطولة دوري أبطال افريقيا. افريقيا. وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " كريم نيدفيد و محمد هاني.. الثنائي الأبرز في النادي الأهلي في المباريات الأخيرة". وواصل " قدما مستويات رائعة و أصبحا في فترة وجيزة من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها النادي ..كل التوفيق لهما ولجميع اللاعبين في المباريات القادمة".

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