بالفيديو : الوصل يتفوق على الأهلي بهدف نظيف بالشوط الأول

مباراة أهلي جدة والوصل الإماراتي كتب : أحمد البادي أنهي الوصل الإماراتي الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد على مستضيفه أهلي جدة السعودي، في اللقاء الذي يقام بينهما، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية. للأندية العربية. سجل هدف الوصل اللاعب علي صالح علي في الدقيقة 38 من عمر المباراة. سيطر الاهلي علي مجريات اللعب في الشوط Advertisements الاول الا ان الفريق عابه التدرج البطئ للهجمة، بينما شكلت هجمات الفريق الوصلاوي خطورة كبيرة علي دفاعات اصحاب الارض . يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالإمارات بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما. شاهد هدف الوصل :

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