تعرف علي تفاصيل استجواب وزير الرياضة حول أزمة لائحة الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، اليوم الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي ، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادي ، والتي تمت خلال شهر أغسطس الماضي .

وخلال جلسة مناقشة الاستجواب ، دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب الذي يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح "الأولمبية" اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

وأكد رئيس مجلس النواب ، على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الأولمبية والوزارة، وانه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد

يكون لهم أغراض معينة.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون، مؤكدا أن القانون الصادر من مجلس النواب له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس النواب محل أخذ وعطاء لبعض من لهم أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وتحدث ايهاب الخولي ، مقدم طلب الاحاطة لوزير الشباب والرياضة مؤكدا أن ، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، في أن اعتماد الجمعيات العمومية للاندية والاتحادات من اختصاص الجهة الإدارية، فما الذى يدخلنا فى هذه البلبلة، موجها كلامه لوزير الشباب:" عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، خاصة وأن

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اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون" .

من جانبه تحدث مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، قائلا : " المادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التي يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية " .

وكشف رئيس الزمالك ، أن الجمعية العمومية التي أقيمت في أغسطس شهدت حضور 20 ألف عضو ، وبإشراف ٢٣٠موظف من مديرية الشباب والرياضة ، وطلبنا من الوزير ان يعتمد الجمعية فقال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة ارسلت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد في المضبطة أن اللجنة الأولمبية اختصاصها فنى والوزير إداري".

و في النهايه وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: "القانون واضح ولابد من تنفيذه...والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية".