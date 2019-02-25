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حارس الاتحاد السكندري يوجه رسالة إلى الجماهير بعد الخروج من البطولة العربية

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مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي
كتب - عادل أبو الفضل:

وجه الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، رسالة إلى جماهير فريقه بعد وداع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الاتحاد السكندري ودع البطولة اليوم الاثنين بعد التعادل مع الهلال السعودي سلبيًا، في

إياب دور ربع النهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثية.

وقال الهاني في تصريحات عقب المباراة "الجماهير جاءت إلى المباراة بأمل في الانتصار والتأهل، ولكنها كرة

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القدم، خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب جعلت المهمة صعبة".

وأردف :"أناشد الجماهير ألا تصب غضبها على حلمي طولان المدير الفني للفريق، وأن يدعمونا خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "من الوارد أن تكون الجماهير غاضبة بسبب أمر ما، ولكن ذلك يجب ألا يفسد العلاقة مع المدرب".

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