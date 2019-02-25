الهاني سليمان: الاتحاد استفاد من البطولة العربية.. وأشكر آل الشيخ

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق الإتحاد السكندري، أن فريقه حصل على العديد من الخبرات جراء مشاركته في بطولة كأس زايد للأبطال.

وكان الاتحاد السكندري ودع البطولة اليوم الاثنين بعد التعادل مع الهلال السعودي سلبيًا،

في إياب دور ربع النهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بثلاثية.

وقال الهاني في تصريحات عقب المباراة "أبارك لفريق الهلال فقد واجهنا فريقا محترما، وأتمنى لهم التوفيق

Advertisements

في الفترة المقبلة".

وواصل :"كنا نأمل في الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن الاشتراك في تلك البطولة بالتأكيد منحنا العديد من الخبرات التي ستفيدنا في الدوري مستقبلاً".

وأشار :"أتوجه بالشكر إلى تركي آل الشيخ لثقته في فريق الاتحاد السكندري وإشراكه في هذه البطولة، ونتمنى المشاركة فيها بالموسم المقبل".