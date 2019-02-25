- 1/2
- 2/2
فريق الانتاج الحربي - ارشيفية
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين ، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم في الجولة الـ ٢٦ من الدوريالممتاز لمدة ٤٨ ساعة مع تغيير ملعب المباراة.
واتخذت اللجنة قرارا بإقامة المباراة يوم الخميس الموافق
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم ٤٨ ساعة بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.