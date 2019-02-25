تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم ٤٨ ساعة بالدوري الممتاز

فريق الانتاج الحربي - ارشيفية قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين ، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم في الجولة الـ ٢٦ من الدوري الممتاز لمدة ٤٨ ساعة مع تغيير ملعب المباراة. الممتاز لمدة ٤٨ ساعة مع تغيير ملعب المباراة. واتخذت اللجنة قرارا بإقامة المباراة يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩ باستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩ باستاد السلام ، وذلك نظرا لعدم جاهزية ستاد السلام لاستقبال المباريات في الدوري الممتاز.

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